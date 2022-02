PSG : Daniel Riolo dévoile un dossier choc entre Ramos et Kimpembe 

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Hier, Presnel Kimpembe s’est livré sur Instagram pour se défendre d’être l’auteur de faits que lui reprochait un soi-disant journaliste. Le défenseur central du PSG est resté très sibyllin sur cette affaire mais celle-ci ne peut pas concerner les dires de Daniel Riolo puisque ceux-ci sont arrivés ensuite.

Dans l’After, le polémiste de RMC Sport a en effet livré une anecdote accablante sur les relations fraîches qui semblent unir ce même Kimpembe à Sergio Ramos, recruté cet été par le PSG pour apporter toute son expérience en défense centrale.

« Kimpembe, tu le mets à la poubelle parce que Ramos a un passé monstrueux ? Il a été traité comme un malpropre. Il l'a mauvaise avec le PSG, Leonardo et Ramos, a-t-il soufflé en plateau. Lors d'une récente réception du club, il a demandé expressément à ne pas être à côté de Ramos... » Ambiance...

