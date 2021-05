PSG : Daniel Riolo donne la recette pour réussir un exploit face à City

Dans l'After sur RMC hier, il a beaucoup été question de la demi-finale retour de Champions League qui opposera ce soir Manchester City au PSG. Les consultants présents sur le plateau ont analysé la défaite parisienne au Parc (1-2) et en sont venus à une conclusion : si Idrissa Gueye a été expulsé, s'il a pesté ensuite contre ses coéquipiers, c'était à raison.

"Ce n'est pas possible que huit joueurs sur dix courent"

Daniel Riolo a ainsi déclaré : "La phrase de Gueye quand il sort, est très forte. Son désarrois montre qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait que huit joueurs de champ (sur dix) qui courent, dans une demie de Ligue des champions. À notre époque, ce n'est pas possible !". Neymar et Kylian Mbappé sont évidemment concernés par cette attaque.

L'attaquant français devrait être titularisé ce soir malgré sa contracture. Quant au Brésilien, il pourrait être aligné en meneur de jeu, juste derrière lui. La bonne nouvelle pour les supporters du PSG, c'est que Neymar semble très remonté à l'idée d'aller gagner en Angleterre. Depuis une semaine, il multiplie les messages remobilisateurs sur les réseaux sociaux. Ne reste plus qu'à traduire ces belles intentions par des actes !