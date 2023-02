PSG : Daniel Riolo fracasse Neymar, divorce définitivement consommé avec le CUP ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour Neymar, il y aura un avant et un après 2017. Avant, il était le successeur désigné de Lionel Messi et jouissait d'un grand respect partout sur la planète. Après, il est devenu ce joueur ayant quitté le grand FC Barcelone pour l'argent du Qatar et qui, de blessures en hygiène douteuse, a vu ses performances décliner. Sans compter que depuis 2019 et un été passé à dire qu'il voulait changer de crèmerie, une partie des supporters parisiens, notamment les ultras, ne l'apprécient pas. Ce qui entraîne une relation très malsaine, qui voit l'attaquant jouer sans enthousiasme et ne jamais saluer le Parc des Princes après les matches.

Sur France Bleu, le responsable du CUP, Romain Mabille, a évoqué les tensions avec Neymar et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'on se trouve dans une impasse ! « J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut se parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n’a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, à la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir. C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une autre relation avec lui. » De son côté, Daniel Riolo l'a enfoncé avec Stéphane Guy hier soir dans l'After. Notamment sur ses penchants politiques liés à l'extrême droite brésilienne...