PSG : Daniel Riolo lance des premiers avertissements à Mbappé et Galtier

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Le PSG n’a pas perdu hier contre l’AS Monaco (1-1) mais il a montré tous les progrès qu’il devrait réaliser cette saison s’il veut se frotter au gratin européen avec succès. Notamment dans ses sorties de balle et ses circuits de passe lorsqu’il est sous pression.

La présence de l’impressionnant Mohamed Camara, recruté cet été pour remplacer Aurélien Tchouaméni, n’a pas facilité les choses dans l’entrejeu. « On a découvert un milieu à Monaco qui a mangé tout le monde au milieu de terrain Mohamed Camara a été extraordinaire. Le pressing mis en place par l'ASM a montré que le PSG n'était pas invincible », a analysé Daniel Riolo.

Au-delà de la prestation balbutiante du PSG dans son esprit collectif, Riolo a fustigé la partition lisse de Kylian Mbappé, absent des débats et noté 4 dans L’Équipe du jour. « Mbappé a été moyen. Neymar a encore tiré le penalty alors que Galtier a stipulé que c'était Mbappé le premier tireur. On n'y comprend plus rien et je pense que dans la tête il est moins bien », a-t-il conclu.