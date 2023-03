PSG : Daniel Riolo met un petit taquet à Mbappé et lui lance un défi XXL à Munich

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé (24 ans) va enfin savoir ce que le PSG a vraiment dans le ventre ce soir face au Bayern à Munich (21h). Face au Bayern, Thomas Müller a indiqué hier que l’attaquant tricolore risque « de ne pas s’amuser », ce qui a hérissé les poils de Daniel Riolo.

« Il parle beaucoup Thomas Muller non ? J’aime bien ce genre de personnage et au Bayern c’est tradi…. Mais bon il parle beaucoup quand même …. Et puis si Kylian veut le mettre en sourdine.. on n’est pas contre », a-t-il ironisé sur son compte Twitter.

Relancé hier soir sur Mbappé, Riolo lui a mis un petit tacle : « Ici, le seul espoir repose sur Mbappé. On l’adore tous mais je rappelle quand même que des équipes ont déjà remporté la Ligue des champions sans Mbappé. Il y a même une équipe qui a réussi à être championne du monde sans lui donc ça existe de savoir jouer au football sans Mbappé même si le PSG va tout faire reposer sur lui. »