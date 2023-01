PSG : Daniel Riolo prend la MNM pour taper sur les supporters

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Daniel Riolo s'est bien lâché à l'encontre des supporters du PSG hier soir sur RMC. Le polémiste a poussé un coup de gueule contre la nouvelle génération, qui a grandi avec les stars recrutées par QSI et ne se comporte pas comme de vrais supporters. Elle accepte ainsi que des stars comme Lionel Messi et Neymar donnent très peu sur le terrain, et se permettent en plus de ne pas venir les saluer au terme de la partie, au prétexte qu'elles ont été sifflées au printemps dernier après l'élimination face au Real Madrid. Riolo n'a pas hésité à les traiter de "petits bouffons"...

"Cette génération de supporters a eu l'esprit déformé et fracassé par l'ère QSI. Ils ont moins de 30 ans et ne comprennent rien au foot parce qu'ils considèrent qu'avoir Mbappé-Messi-Neymar, c'est formidable. Si tu ne gagnes pas la Champions League, ce sera toujours la faute à quelqu'un d'autre mais ils s'en foutent parce qu'ils auront oublié dans une semaine. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et ce sont eux qui insultent le plus. Ils ont écrabouillé les Marseillais à ce niveau-là. C'est un problème pour l'évolution du club car si tu ne te désoles pas d'une prestation comme celle du PSG contre Angers, c'est grave. Messi et Neymar sont des starlettes. Tu ne peux pas accepter que des joueurs ne viennent pas saluer leur public. Les supporters du PSG l'acceptent. Pas le virage Auteuil, même s'il y a des jeunes. Il n'y a pas de contestation dans le club ou chez les supporters que ces deux stars-là ne viennent plus saluer le public. Il y a énormément de déchets chez les supporters du PSG. Ce sont des petits bouffons. C'est générationnel."