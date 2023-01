PSG : Daniel Riolo prend Mbappé pour cogner sur Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Parti en vacances à New-York pour assister notamment à un match de NBA, Kylian Mbappé s'est attiré les foudres des internautes, qui déploraient son manque de professionnalisme. Mais Daniel Riolo a tenu à défendre l'attaquant du Paris Saint-Germain.

"Mbappé fait ce qu'il veut"

"Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non ? Lui, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club, il part dix jours de vacances post-Coupe du monde. Ce sont les dix jours de vacances qu’il devait prendre après la Coupe du monde, qu’il n’a pas complètement pris parce qu’il est revenu pour faire les deux matchs très importants de reprise, sans prendre de vacances pour les jouer très vite", a rappelé le chroniqueur de RMC Sport dans l'After Foot avant de rejeter tout comparaison avec son coéquipier, Neymar. "Quand Neymar part, ce n’est pas dans le cadre de vacances acceptées et validées par le club. Ne me parlez pas de Neymar, qui a tout démontré en termes de catastrophisme professionnel, à côté de Mbappé, qui est un exemple."

Daniel Riolo sur les vacances new-yorkaises de Mbappé : "il a dix jours de vacances, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas reprocher à Mbappé un manque de professionnalisme. Ne me le comparez pas à Neymar. Mbappé c'est un exemple de professionnalisme" pic.twitter.com/AYEr2FFE3k — After Foot RMC (@AfterRMC) January 3, 2023

Pour résumer Daniel Riolo a tenu à défendre l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui s'est attiré les foudres des internautes après être parti en vacances à New-York.

Fabien Chorlet

Rédacteur