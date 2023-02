PSG : Daniel Riolo prend Neymar pour taper sur Messi et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG est dans la tourmente sur le plan sportif ces derniers jours. Après plusieurs résultats décevants, les Parisiens ont relancé la course au titre eux qui avaient la main sur le championnat avant la Coupe du Monde au Qatar. Ce mercredi, pour le déplacement à Montpellier à l’occasion la 21e journée de Ligue 1, Neymar ne sera pas de la partie.

Via un communiqué, le PSG a précisé que l'attaquant « présente une fatigue musculaire et restera en soin aujourd'hui ». Un évènement qui a rendu fou le journaliste et éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, qui n’a pas hésité à dégainer un gros tacle sur le Brésilien en écorchant au passage les deux autres stars offensives du club de la capitale.

« Fatigue musculaire pour Neymar… Pfffff, évidemment il a beaucoup trop couru dimanche, son corps n’est pas habitué. Heureusement que Messi et Mbappé ne risquent rien de ce côté là… », a-t-il commenté sur Twitter.

Neymar de retour dans ses travers ?

Ce déplacement à Montpellier ne sera finalement que le deuxième match de la saison que Neymar va manquer à cause d'une blessure. L’international auriverde en a en revanche déjà manqué trois à cause d'accumulations de cartons jaunes ou de suspensions. Neymar va-t-il retomber dans ses travers des saisons précédentes dans cette période post-mondial ?