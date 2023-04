PSG : Daniel Riolo relance l’OM et le RC Lens dans la course au titre

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le PSG compte encore six points d'avance sur le RC Lens et l'OM (66 points contre 60 pour ses deux poursuivants), les deux défaites franciliennes au Parc des Princes contre Rennes (0-2) et l'OL (0-1) ont passablement échaudé Daniel Riolo, lequel s'inquiète de plus en plus pour le 11ème titre promis aux Parisiens.

Dans l'After Foot, à l'issue de la prestation décevante des hommes de Christophe Galtier contre Lyon, le polémiste est plus qu'inquiet malgré le calendrier de fin de saison plutôt favorable du PSG : « Il y a 15 jours, j'ai dit sur ce plateau que le titre ne dépend pas du PSG. Pour moi, cela dépend de Marseille et désormais de Lens. Si l'un des deux poursuivants gagne 8 matchs sur 10, je met un billet sur le fait qu'il sera champion. L'OM a encore 9 matchs et doit en gagner 8. La contreperformance face à Montpellier va leur faire mal. Comme celle contre Strasbourg ».

Daniel Riolo voit Lens faire un coup au Parc dans 15 jours

Et, concernant le PSG, Daniel Riolo est même surpris de les voir aussi mal actuellement : « Je pensais qu'ils feraient au moins le nul contre Lyon et qu'ils perdraient les deux prochains. Ils ont déjà perdu ce soir et, honnêtement, je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur la victoire du PSG à Nice et à domicile contre Lens. On se donnera rendez-vous après le match de Lens... »

Malgré tout, le trublion de l'After Foot se pose une question au sujet de Lens : savoir comment les Sang et Or vont aborder leur match s'ils se retrouvent à trois points de Paris avant le déplacement au Parc ? « C'est un tout autre état d'esprit, c'est une toute autre pression, c'est le sentiment qu'il y a un truc inouï à faire... Ce n'est pas simple de gérer ce genre de pression. C'est un peu la pression que l'OM a pris dans la tronche après sa victoire en Coupe de France contre le PSG. Dans la foulée, ça a tremblé de partout. Il va falloir voir comment Lens va gérer ça mais je vous assure que le PSG est dans une situation catastrophique... »