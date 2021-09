PSG : Daniel Riolo remet les pieds de Messi & Co sur terre après City

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si la belle victoire du PSG face à Manchester City (2-0) mardi soir a enflammé beaucoup d'observateurs, Daniel Riolo n'est pas de ceux à se monter la tête après un premier bon match du Paris de la MNM. Au contraire, le chroniqueur de l'After Foot est même plutôt prudent alors que d'autres s'extasient sur le club et en font le favori de la Ligue des Champions.

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo a remis les choses en perspective, rappelant qu'il ne s'agissait que d'un match de poule et que cette victoire, si prestigieuse soit-elle, n'avait pas valeur de titre : « Le PSG a indéniablement fait un gros match hier soir. Mais comme chaque année en phase de poule non ? Et comme chaque année le PSG est champion d’Europe au mois de septembre … il s’agit pas de faire le rabat joie mais bon pffffff ».

Il n'est sans doute pas le seul grand supporter du PSG habitué à vivre des désillusions européennes à penser de cette façon...

