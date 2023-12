PSG : Daniel Riolo s’agace encore pour Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après le match nul dimanche dernier face au LOSC (1-1), Daniel Riolo n'a pas manqué de détruire Kylian Mbappé sur son attitude. Trois jours plus tard, le polémiste de RMC Sport s'est une nouvelle fois agacé concernant l'attaquant du PSG, mais cette fois sur son positionnement.

Pour Riolo, Mbappé ne doit pas jouer 9

"Il n'y a plus de 9 dans cette équipe. Et personne ne me fera changer d'avis que Kylian Mbappé n'est pas un 9 et qu'il ne doit pas être 9. Pour sa carrière, il doit rester en haut à gauche parce que c'est là qu'il a brillé jusqu'à ses 25 ans et c'est dans cette position là qu'il a mis un but extraordinaire. (...) C'est ton meilleur joueur, il doit être en haut à gauche. Tu trouves un avant-centre, tu fais confiance à Gonçalo Ramos ou tu fais jouer un faux 9. Tu as Ousmane Dembélé à droite, Mbappé à gauche et tu te débrouilles pour trouver un 9", a-t-il confié dans l'émission l'After Foot sur les ondes de RMC Sport.

