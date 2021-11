PSG : Daniel Riolo s'emporte, le 7e Ballon d’Or de Messi crée déjà une vaste polémique

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Lionel Messi a remporté hier à Paris son 7e Ballon d’Or et ne s’est pas privé de dire tout le plaisir qu’il avait de se voir attribuer une telle récompense à 34 ans. « C’est une fierté, un honneur pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG, soufflait le lauréat. Je l’ai toujours fait avec le Barça, c’est spécial de le faire avec un autre maillot, a-t-il affirmé. C’est la première fois que je le gagne à domicile. Le plus important, ce sont les objectifs collectifs, c’est ça qui te permet de prétendre à une telle distinction individuelle. Je suis dans une nouvelle étape de ma carrière, dans une nouvelle ville, un nouveau club. Ce prix me donne beaucoup de force pour l’année qui arrive.»

Une manière de dire qu’on n’en a pas fini avec lui même si la récompense suscite déjà la polémique. Notamment chez Daniel Riolo, qui avait fait de Jorginho son favori pour le sacre. « Le Ballon d’Or pas en fonction d'un nom mais des performances ? Oui, c’est exactement ce que j’ai dit et c’est pour cela que j’aurais voté Jorginho… je le dis depuis des semaines, a-t-il pesté sur Twitter après voir toutefois passé une agréable moment. L’allure de Messi et la veste ont tué tout suspense…. Et sinon la colère de Ronaldo contre le Ballon d’or… pas si mal cette soirée finalement. Il se passe des choses quand même... »

Lothar Matthaüs a cristallisé le vent de polémique que le sacre de Messi a provoqué tout au long de la soirée. « Honnêtement je n'y comprends plus rien, a lâché le Ballon d'Or 1990. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. Il est sans égal au cours des deux dernières années. Mais même si vous ne tenez compte que de 2021, il est meilleur que les autres. Il a battu le record du siècle de Gerd Müller, est à nouveau en tête de la liste des meilleurs buteurs de toutes les compétitions et a dépassé tout le monde au niveau national et international cette année également. Messi a peut-être remporté la Copa America avec l'Argentine, mais il est complètement pâle à Paris. Benzema a également joué une excellente année, mais est reparti bredouille avec le Real. Salah a été formidable ces derniers mois mais a connu une longue période de sécheresse au début de l'année. Jorginho a bien sûr remporté deux très gros titres avec Chelsea et l'Italie, mais est loin d'être aussi remarquable que l'attaquant du Bayern et cela pratiquement semaine après semaine. Et Ronaldo n'était pas aussi constant et extraordinaire que Lewandowski. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas gagné. »

L’allure de Messi et la veste ont tué tout suspense…. Et sinon la colère de Ronaldo contre le Ballon d’or… pas si mal cette soirée finalement. Il se passe des choses quand même … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 29, 2021