PSG : De Bruyne (Man.City) touché, Thiago Silva envoie un message à Leonardo

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Après avoir vu le Bayern Munich être privé de Robert Lewandowski pour les deux matches du quart de finale de Champions League, le PSG va-t-il encore bénéficier d'une grande chance avec Manchester City ? En effet, son adversaire en demies de la C1 a perdu cet après-midi son milieu offensif Kevin De Bruyne lors du choc contre Chelsea en FA Cup. Touché lors d'un contact avec Ngolo Kanté, le Belge s'est plaint de la cheville et est sorti par précaution.

On en saura plus demain pour De Bruyne

Manchester City a annoncé que son stratège allait passer des examens demain qui en diront plus sur la gravité de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité. Mais Pep Guardiola ne se montrait pas très optimiste : "Ça n'a pas l'air bien. Il a mal. On verra". En son absence, City s'est incliné face à Chelsea (0-1) et a laissé échapper son rêve de quadruplé. De Bruyne a énormément manqué à son équipe car, pendant le temps où il a été sur le terrain, il a créé plus d'occasions (2) que tout le reste du secteur offensif (1) pendant 90 minutes !

A signaler que lors de cette demi-finale de la FA Cup, Thiago Silva a justifié son surnom de "Monstre" en produisant une performance XXL. Il a remporté ses 2 duels au sol, ses 3 duels aériens, a réussi les 44 passes qu'il a tentés, ses 3 ouvertures dans la profondeur, n'a commis aucune faute et n'a pas été dribblé une seule fois ! Le match parfait, en sorte. Et un message à destination de Leonardo, qui a refusé de le prolonger l'été dernier…