PSG : de Madrid à Paris, pourquoi Sergio Ramos s'impose dans le vestiaire

Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Une obligation. Pour le PSG qui, plus que jamais mercredi soir, devra compter sur de solides guerriers afin de s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich pour continuer son aventure en Ligue des Champions. Et à ce sujet, il est une évidence que Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, disposera avec Sergio Ramos d'un joueur ô combien utile. Car comme le raconte le quotidien l'Equipe, dans son édition du jour, l'ancien du Real Madrid a pris une place déterminante dans le vestiaire.

Explications. "L'ancien Madrilène ne laisse pas les non-dits s'installer et ne se cache jamais quand il faut monter au front. Ramos est intervenu dans tous les épisodes chauds : l'affaire du penalty entre Kylian Mbappé et Neymar, le 13 août, lors de PSG-Montpellier (5-2), et surtout la prise de bec post-Monaco entre Campos et le duo Neymar-Marquinhos. L'occasion pour l'Espagnol, dans les heures qui ont suivi ce lourd revers, d'insister sur une notion d'exigence. En clair, ce n'est pas avec ce niveau d'engagement - celui affiché en 2023 - que se gagne une C1. L'Andalou répète par ailleurs souvent à ses partenaires qu'au Real Madrid les joueurs n'étaient pas tous amis, mais que tout le monde mettait ça de côté sur le terrain pour tirer dans le même sens."

Elément de réponse, quant au succès de la méthode Ramos, mercredi soir aux environs de 23 heures.

