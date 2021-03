PSG : de nouvelles révélations sulfureuses sur Wanda Nara ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Wanda Nara sait appâter ses followers. Sur Instagram, comme très souvent, la compagne de Mauro Icardi a posté un message annonçant la sortie de son libre à venir ! La légende du message laisse place à l’imagination : « Grandir est raconte l’histoire complète et ne pas oublier la partie où tu es coupable », a-t-elle glissé pour mettre l’eau à la bouche.

Wanda sort un bouquin qui promet !

Rapidement, plusieurs médias ont fait le lien avec ses antécédents sulfureux et anticipent de nouvelles révélations sur sa vie intime passée ! « Vêtue de noir et avec une queue de cheval, Wanda a publié un post qui a commencé à se remplir de messages de personnes affirmant qu’elles voulaient lire son autobiographie et lui ont demandé quand le livre sortira. La vie de mannequin argentine est pleine de scandales : depuis la séparation avec son ex Maxi Lopez, son infidélité avec Mauro Icardi et la polémique sortie au sujet du père de ses filles de l’Inter Milan. » Ça promet !