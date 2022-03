PSG : de nouvelles révélations sur l'infidélité de Mauro Icardi vont faire exploser Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Après plusieurs jours de grosse tempête au cœur de l'hiver, le couple Nara-Icardi a repris son cour habituel. Actuellement, la belle Argentine est à Milan, comme elle le fait savoir via ses photos quotidiennes sur Instagram. L'attaquant du PSG, lui, est toujours à la même place, à savoir sur le banc. Mais il est possible que les retrouvailles entre les tourtereaux à Paris soient chaudes...

En effet, une émission people en Argentine, "Los socios del espectaculos", a fait des révélations fracassantes sur le fameux WandaGate, qui a vu Mauro Icardi tromper Wanda Nara avec l'actrice China Suarez. Selon une proche de cette dernière, Paula Varela, qui a eu accès à tous les messages et toutes les photos échangés par les amants, les choses sont allées très loin entre les amants : "Elle était prête à tout, je le jure, elle voulait s'installer avec Icardi et aller vivre à Paris. Elle se voyait avec des enfants, c'est ce qu'elle m'a dit". A priori, Suarez ne s'est pas emballée toute seule...

😬 [ENGANCHADA] 😬 WandaGate: Trascendió que la China Suárez planeó hijos y convivencia con Mauro Icardi en París >>> A meses del escándalo con Wanda Nara, brindaron nueva información sobre la infidelidad del futbolista del PSG con la actriz. ¡Mirá!https://t.co/5B3IoTzaBa — DiarioShow (@diarioshow) March 9, 2022