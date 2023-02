PSG : de nouvelles tensions révélées !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG reste sur trois défaites et la crise couve. Cette semaine, il a été à nouveau question de tensions entre Neymar et Kylian Mbappé, entre Luis Campos et les Sud-Américains (Messi, Marquinhos, Neymar). Mais L'Equipe en remet une couche.

Marquinhos en voudrait à Kimpembe

Selon le média, c'est chaud aussi entre Marquinhos et Presnel Kimpembe. Alors que Kimpembe ne comprendrait pas que les dirigeants aient pu laisser filer les grands espoirs du centre de formation, et qu'il serait plus proche des Gharbi, Zaïre-Emery ou Bitshiabu que des autres cadres, sa relation avec Marquinhos aurait connu un tournant à Monaco, quand le Français a décidé d'aller saluer les supporters après la défaite sur le Rocher alors que le Brésilien avait indiqué à son groupe de rentrer. Un affront pour « Marqui »... Des tensions grandissantes entre Christophe Galtier et Luis Campos, pourtant très proches depuis leur époque commune à Lille, sont également évoquées.