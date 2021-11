PSG : débordements à prévoir face au FC Nantes après des sanctions contre les ultras ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Cet après-midi, l'avant-match et le match du PSG contre le FC Nantes seront marqués par les festivités organisées par les Supras pour fêter leur 30e anniversaire. Ce groupe ultra présent dans le kop Auteuil avait, à l'époque, bénéficié d'un coup de pouce de Canal+ pour faire office de contre-partie à Boulogne. La chaîne cryptée, qui venait de prendre la direction du club de la capitale, voulait un virage moins politisé mais tout aussi actif que celui animé par le tristement célèbre KoB.

Mais si Auteuil sera en fête, Boulogne sera sous haute tension. En effet, L'Equipe nous apprend que le PSG a suspendu trois de ses associations, le Block Parisii, les Paname Rebirth et la Résistance Parisiennes. Les deux dernières sont interdites d’accès à la tribune Boulogne pendant six mois mais peuvent se rendre ailleurs dans le stade. La première est suspendue un an. Elle a appelé ses 200 membres à une manifestation de protestation ce samedi… Il est reproché au Block Parisii une banderole déployée lors du choc contre l’OL faisait référence à un fight manqué avec les hooligans lyonnais, la présence d’autocollants du KoB dans le virage et surtout le vol de la bâche des Paname Rebirth le soir du match contre Leipzig. Des insultes racistes auraient été proférées lors de cette agression. Le PSG redouterait un retour de l’extrême droite dans ses gradins…

18/11/21



Liberté pour les ultras

La Rage de Vaincre

Block Parisii pic.twitter.com/O1aRgw9WAX — Block Parisii (@leblockparisii) November 18, 2021