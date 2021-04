PSG : décision radicale prise pour Lewandowski, flou autour de Verratti

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La sentence est tombée pour Robert Lewandowski : l’attaquant du Bayern Munich ne devrait finalement pas pouvoir être de retour dans huit jours lors du quart de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG après sa déchirure ligamentaire du genou droit.

« Nous ne prendrons aucun risque, a lâché Hans-Dieter Flick. C’est essentiel qu’il ne reprenne pas la compétition prématurément. » Alors qu’il devrait entamer sa rééducation le lendemain du match aller, celui qui a inscrit 35 buts en 25 matches de Bundesliga espère être rétabli au plus tard fin avril. Au sujet de Marco Verratti, testé positif au Covid pour la deuxième fois, la donne est plus floue.

Verratti et Florenzi dans le doute le plus total

Pour résumer, L'Équipe explique que si le milieu du PSG est là pour le quart retour, il n’aura plus joué depuis 16 jours (2-0 en Bulgarie) et ne comptera au mieux que deux ou trois entraînements collectifs ! Les prochains tests qu’il passera livreront un premier élément de réponse. Même chose pour Alessandro Florenzi, placé à l’isolement par précaution en raison du cluster de la Nazionale. S’il n’est pas contrôlé positif d’ici là, le latéral ne sera plus considéré comme cas contact et pourra jouer mercredi à Munich.