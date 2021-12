PSG : déçu par le Ballon d'Or et Messi, Lewandowski vide son sac !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Battu par Lionel Messi sur le Ballon d'Or 2021, Robert Lewandowski l'avait jusqu'à présent joué assez fair-play. Un semaine après les résultats dévoilés au théâtre du Châtelet à Paris, l'attaquant du Bayern Munich a quand même vidé son sac dans l'émission polonaise Kanale Sportowym... Et il n'a pas bien vécu sa place de dauphin de l'attaquant du PSG.

« Je voudrais que Messi soit sincère... »

«J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi... Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine», a notamment reconnu « Lewy ».

Quant à la possibilité de recevoir quand même un Ballon d'Or pour son année 2020 où la récompense a été annulée, Lewandowski n'y est « pas très enthousiaste » et se désole même que Lionel Messi a soumis l'idée pour être gentil dans ses remerciements : «Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux...»