PSG : premier accroc entre Luis Enrique et ses joueurs, nouvelles révélations sur sa relation avec Mbappé

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a fait des révélations sur les méthodes de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et la réaction des joueurs face à ces dernières. D'après nos confrères, les Parisiens accepteraient sans états d’âme les changements de onze permanents de leur entraîneur.

Mais ils découvriraient parfois leur poste le jour du match et ne comprendraient pas toujours les choix du technicien espagnol. "Mis devant le fait accompli, ils découvrent parfois leur poste sur le paperboard le jour du match, sans avoir été prévenus ni spécifiquement préparés pendant la semaine", explique le quotidien sportif."

Une relation idyllique entre Luis Enrique et Mbappé ?

Concernant la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, que certains annoncent détériorée depuis le match face au Borussia Dortmund (1-1), elle serait très bonne, si l'on en croit les informations de la Cadena COPE. C'est ce qu'a d'ailleurs annoncé Luis Enrique ce mardi en conférence de presse à la veille du match face au FC Metz. "Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas en couple mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proche avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigolé. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs.

