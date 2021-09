PSG : des chants obscènes à l'encontre d'Antonella Roccuzzo, madame Messi, déchaînent les passions

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Avant-dernier de son groupe des éliminatoires de la Coupe du monde, le Venezuela défie cette nuit l'Argentine, vainqueur de la Copa América. Les supporters locaux vont faire leur possible pour déstabiliser l'Albiceleste, et notamment son stratège, Lionel Messi. Pour cela, certains ont imaginé des chants offensants à l'encontre de son épouse, Antonella Roccuzzo, mais ça a dérapé et abouti à une condamnation.

Un fan avait proposé sur Twitter : "Messi, Messi, Messi, ça va, tu es un crack, mais Antonella va tous nous suc…". Horrible. Un journaliste vénézuélien a proposé de changer la fin en "Antonella, nous allons tous en profiter". Définitivement pas classe. Mais surtout illégal. Comme le révèle Le Parisien, le procureur général du Venezuela a demandé l’arrestation et l’inculpation du journaliste en question pour « violence symbolique et promotion de la haine ». Une bonne chose qui mériterait d'être étendue à l'ensemble des pays de la planète !

Venezuela - Argentine : un journaliste arrêté pour un tweet obscène sur la femme de Messi ?

➡️ https://t.co/LZROCAm8BC pic.twitter.com/hsnHLRvByh — Le Parisien | sport (@leparisiensport) September 2, 2021