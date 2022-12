PSG : des jeunes ont fait forte impression à Galtier avant le retour de Messi et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG a repris sa marche en avant. Alors que la Coupe du monde touchera à sa fin demain après la finale entre l’Argentine et la France (16h), les hommes de Christophe Galtier se sont imposés hier en amical contre le Paris FC (2-1). Si Nordi Mukiele et Ismaël Gharbi ont fait trembler les filets, le coach du PSG a plusieurs autres motifs de satisfaction.

« L'objectif était de donner du rythme, un peu, à nos joueurs. On a trouvé du rythme. On a cherché à retrouver des sensations, il y a eu des choses très intéressantes, avec évidemment une équipe très remaniée, mais ça donnait des repères, un bon état d'esprit des deux côtés, du rythme. Il y a eu beaucoup de rythme, c'était vraiment le premier objectif », a-t-il savouré. Au sujet des jeunes, le coach du PSG n’a pas non plus été déçu. Bien au contraire.

« Il y avait l'intérêt de voir nos jeunes, ceux qui sont tout le temps avec nous. Je voulais voir s'ils assimilaient tout ce qu'il faut avoir pour le très haut niveau. Dans ce sens-là, aussi, c'est très intéressant, a-t-il insisté. Et aussi voir des plus jeunes qui s'entraînent avec nous depuis la reprise, parce que notre effectif est très réduit. Beaucoup de satisfaction en ce sens-là, parce qu'il y avait de l'enthousiasme, du sérieux, de la qualité technique. Beaucoup de répétitions des choses qui ont été mises en place sur les quinze jours de reprise. »