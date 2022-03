PSG : des nouvelles de Mbappé tombent avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Tous les supporters du PSG retiennent leur souffle depuis hier après-midi. Mbappé a reçu un coup lors de l’entraînement. Le français n'est donc pas sûr de débuter la rencontre contre le Real, mais a reçu des bonnes nouvelles.

Selon “RMC Sport“, Kylian Mbappé va mieux après le coup reçu à l'entraînement, par Idrissa Gueye, à deux jours du huitième de finale retour sur la pelouse du Real Madrid. Sur plusieurs vidéos, postées sur les réseaux sociaux, on peut l’apercevoir en train de marcher, sans aucune difficulté. Le club de la capitale est très optimiste sur une éventuelle titularisation du champion du monde 2018, mercredi soir.

🚨 Optimisme au sein du PSG pour une TITULARISATION de Kylian Mbappé 🇫🇷 face au Real Madrid ce mercredi ! Il se remet positivement de son coup reçu hier à l’entraînement.



(@Tanziloic) #RMAPSG — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 8, 2022