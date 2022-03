PSG : des nouvelles de Sergio Ramos tombent

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

À la veille de la réception des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, éliminé cette semaine en huitième de finale de la Ligue des Champions, a communiqué son traditionnel point médical.

On apprend notamment que Sergio Ramos, blessé au mollet et qui n'a plus joué depuis l'écrasante victoire face au Stade de Reims (4-0), le 23 janvier dernier, reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine.