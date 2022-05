PSG : des nouvelles tensions à cause de la tournée au Qatar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans la presse du jour, c'était deux salles deux ambiances pour décrire le match entre le PSG et Troyes. Le Parisien voulait positiver en voyant les derniers objectifs du club de la capitale, comme permettre à Kylian Mbappé de terminer meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. L'Equipe, lui, préférait souligner le désintérêt total du groupe de Mauricio Pochettino pour ces derniers matches, le titre de champion étant acquis depuis plusieurs semaines déjà.

Le quotidien sportif souligne en outre que la tournée au Qatar prévue les 14, 15 et 16 mai pour justifier les nombreux contrats liant le PSG à l'émirat fait grincer les dents de tout le monde, staff comme joueurs. De même, Sergio Ramos, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Keylor Navas n'ont aucune envie d'aller au Rwanda la semaine prochaine. Evidemment, personne ne dit rien à la direction puisque cela pourrait faire sauter des primes mais une chose est certaine : le cœur n'y est plus au PSG en cette fin de saison !

Pour résumer Joueurs et staff du PSG n'ont absolument pas envie d'aller au Qatar pour la mini-tournée de trois jours servant à justifier les multiples partenariats du club avec l'Etat. En interne, les grincements de dents sont nombreux même si personne ne le fait savoir à voix haute.

