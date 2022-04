PSG : des offres de rachat du club dévoilées !

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

Dans un entretien accordé à « The Athletic », le président du PSG Nasser al-Khelaïfi se réjouit que le Qatar ait investi sur le PSG. Il en veut pour preuves les « énormes offres » de rachat qu'il dit avoir reçues...

« Pour nous, venir au PSG, c'était comme acheter une petite entreprise qui perdait de l'argent, donc vous deviez injecter et investir de l'argent, explique le dirigeant, dans des propos rapportés par L'Equipe. Nous avons acheté le PSG pour 70 millions d'euros et maintenant cela vaut de nombreux multiples de cela et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club. Donc, d'où nous venons, cela montre qu'il s'agit d'un projet d'investissement. Nous avons ajouté de la valeur au football européen en dépensant au PSG. »

Laurent HESS

Rédacteur