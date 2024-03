PSG : des révélations sont tombées sur le clash Mbappé - Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé au Paris Saint-Germain sa décision de quitter le club à l'issue de la saison, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, n'hésite pas à mettre l'attaquant français sur le banc. C'est ce qu'il a fait lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Mais alors que certains pensaient que cette mise au banc partielle venaient de l'état-major du PSG, Fabrizio Romano a révélé que Luis Enrique serait le seul décideur sur le plan sportif.

"Personne au PSG ne dit à Luis Enrique de ne pas faire jouer Mbappé"

"D'après ce que je sais, personne au PSG n'a dit à Luis Enrique qu'il devait remplacer Kylian Mbappé ou qu'ils ne voulaient pas qu'il paye - ce n'est pas un message venant de plus haut dans le club. Personne ne dit à Luis Enrique de ne pas faire jouer Mbappé parce qu'il va au Real Madrid, ce n'est tout simplement pas la situation. Mais Luis Enrique lui-même veut essayer des choses, en particulier en Ligue 1, où ils peuvent être sûrs de remporter le titre. Le manager veut tester les choses avant la saison prochaine et voir comment ils se débrouillent sans Mbappé - car bien sûr tout le monde sait que l'international français va partir et qu'il est en pourparlers très avancés avec le Real Madrid", a expliqué le journaliste italien pour Caughtoffside.

