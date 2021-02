PSG : des révélations sur une affaire de gros sous pourrait plomber le vestiaire avant l’OM

Conséquence directe de la crise sanitaire, le PSG serait donc devenu un mauvais payeur. Dans son édition du jour, L’Équipe assure que primes de résultats collectives de la saison 2019-2020 n’ont toujours pas été versées cinq mois après la date où il était prévu qu’elles le soient !

« C’est une blague qui était en cours au Camp des Loges en fin d’année dernière, ajoute le quotidien sportif. Quand le staff de Thomas Tuchel et quelques joueurs y croisaient Leonardo, ils se demandaient, sur le ton de la boutade, si c’était le bon jour pour qu’il leur annonce enfin qu’elles allaient être payées. À chaque fois, ils finissaient, dans un sourire, par conclure que non. »

Même Thiago Silva serait agacé à Chelsea

Le montant initial en jeu serait colossal puisqu’il correspond à environ un million d’euros par joueur et dépasserait au total les 20 M€. Si ce sujet est évoqué parfois avec humour, il agacerait aussi plusieurs cadres et même des anciens comme Thiago Silva, aujourd’hui à Chelsea. Comme l’engagement ne figure pas dans les contrats, le PSG peut essayer de faire traîner les choses et souhaiterait même revoir le montant en arguant que la saison a été tronquée en raison du Covid-19. Aussi, le refus des joueurs sur une baisse des salaires demandée par la direction cet été ne serait pas encore dirigée par Doha.