PSG : Deschamps formule un reproche majeur à Mbappé

Toute la planète du ballon rond est pendu à l’avenir de Kylian Mbappé. Quel horizon l’attaquant du PSG choisira-t-il de prendre ces prochains moins ? Rester et prolonger son aventure à Paris ou décider de prendre son envol et rejoindre le Real Madrid en 2021 ?

La question reste posée aujourd’hui et si les dirigeants du PSG restent très confiants quant à un dénouement positif en leur faveur, force est de constater que Mbappé garde le silence sur le sujet. La seule chose qui semble claire à l’instant T concerne sa présence quasiment assurée dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro à l’été 2021.

Le sélectionneur des Bleus l’apprécie au plus haut point quitte à lui formuler n reproche pour le piquer au vif. « Le problème avec Kylian, c'est qu'il a placé la barre tellement haut, a-t-il glissé sur les ondes de RTL. Je suis loin d'avoir des inquiétudes par rapport à lui. Ça reste toujours un joueur au top niveau mondial. » Par ailleurs, DD a profité de l’aubaine pour expliquer qu’il avait déjà sa liste de noms déjà établie pour la compétition continentale même s’il « espère qu'il n'y aura pas de problème physique pour l'ensemble des joueurs. »

