PSG : Deschamps pourrait faire le jeu de l'OM avec Mbappé

Mardi dans France Football, Didier Deschamps avait prévenu Thomas Tuchel qu'à partir du moment où le PSG n'avait pas demandé à ce que ses joueurs ne soient pas convoqués en équipe de France, il les utiliserait comme il l'entendait. Ce qui risquait de poser problème car les Tricolores parisiens pourraient être contraints de disputer quatre matches en huit jours : la Suède ce soir, la Croatie mardi, Lens jeudi et l'OM dimanche.

Concernant Kylian Mbappé, blessé à une cheville fin juillet et qui a forcé pour disputer le Final 8 de la Champions League, le sélectionneur serait décidé à le titulariser ce soir. Et ensuite, suivant son état de santé, il le fera reposer ou pas contre la Croatie. Mais pour les débuts des Bleus dans la Ligue des nations, Deschamps ne compte pas se priver de son arme fatale en attaque.

Le PSG ne serait pas rassuré sur l'état de santé de KM

D'après le quotidien national, "du côté parisien, on craint un peu pour sa santé". Des craintes pas forcément partagées en équipe de France. Le président de la FFF, Noël Le Graët, a rappelé que les sélectionnés avaient vocation à jouer. Et Deschamps, en compétiteur qu'il est, ne va pas considérer les prochains matches comme des amicaux. Mbappé pourrait donc être amené à disputer tout ou partie des deux rencontres. Et les mauvaises langues ne manqueraient pas, alors, de rappeler le passé marseillais de Didier Deschamps, alors que le PSG se présenterait au Clasico sans six de ses joueurs atteints par la Covid-19 et sa superstar sur les rotules…