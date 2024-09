PSG : Désiré Doué s'est aussi blessé, il donne le premier verdict

Après Vitinha, qui s'est blessé à la cheville avec la sélection portugaise et a été contraint de revenir à Paris, un autre joueur de Luis Enrique s'est blessé lors de cette trêve internationale. Il s'agit de Désiré Doué.

Blessure aussi à la cheville pour Désiré Doué !

Lors du match nul ce vendredi de l'équipe de France Espoirs contre la Slovénie (1-1) où il a inscrit le but égalisateur, le nouveau milieu offensif du PSG, touché, lui aussi, à la cheville, est sorti sur blessure dans le temps additionnel. Après la rencontre, l'ancien Rennais a donné de ses nouvelles, et elles sont plutôt rassurantes. "Ce n'est pas très très important. Le joueur a tiré dans le ballon, c’est venu dans ma cheville elle a un peu tourné mais c’est sur le coup que ça fait mal et ça va aller je pense."

Et pendant ce temp là, les Espoirs ont fait match nul face à la Slovénie (1-1). But de Désiré Doué.



Prochain match lundi au Mans face à la Bosnie-Herzégovine (18h30). pic.twitter.com/0isbcVEOcE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !