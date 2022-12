PSG : deux absents à la séance d'entraînement avant Lens

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est un choc de Ligue 1 qui se profile pour débuter l'année 2023. Ce dimanche sur la pelouse de Bollaert (20h45), le RC Lens, deuxième au classement, recevra le PSG, leader, mais sans ses stars Lionel Messi (vacances) et Neymar (suspendu). Une affiche du haut de tableau qui promet du beau spectacle. Mais à deux jours de la partie, Christophe Galtier peut avoir quelques inquiétudes.

Ekitike et Bernat absents de l'entraînement

En effet, selon les informations de L'Équipe, Hugo Ekitike et Juan Bernat étaient absents de l'entraînement collectif avec le PSG ce vendredi. L'attaquant aurait reçu un coup sur le genou contre Strasbourg au Parc des Princes et a été préservé. Le latéral gauche espagnol souffre lui d'une gêne musculaire et serait très incertain pour affronter les Sang et Or.