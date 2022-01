PSG : deux bonnes nouvelles à l'horizon pour Messi

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Positif au Covid-19 lors de la trêve hivernale et souffrant de symptômes, Lionel Messi, qui est rentré à Paris depuis une dizaine de jours, a manqué les trois derniers matchs du PSG.

Selon les informations du journal L'Equipe, la star argentine devrait reprendre l’entraînement collectif cette semaine mais le staff parisien voudrait prendre son temps en ne prenant aucun risque.

La présence de la Pulga pour la réception ce dimanche du Stade de Reims, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, dépendra de l’évolution de ses sensations et de la date de sa reprise avec le groupe. Par ailleurs, TyC Sports confirme que l'Argentine devrait se passer des services de Messi lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 au Qatar face au Chili (27 janvier à Calama) et la Colombie (cinq jours plus tard à Cordoue).

