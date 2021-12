PSG : deux bonnes nouvelles pour Mauricio Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Alors que la pression ne cesse de s'accentuer sur ses épaules à mesure que les prestations décevantes s'accumulent, Mauricio Pochettino enregistre au moins une bonne nouvelle : son infirmerie se vide. L'entraîneur du PSG a en effet vu deux de ses joueurs participer à l'entraînement collectif de ce dimanche, au lendemain du nul très décevant enregistré à Lens (1-1).

Ces deux joueurs sont les Espagnols Sergio Ramos et Ander Herrera. Le premier avait ressenti quelques gênes musculaires après son premier match sous le maillot du PSG, il y a pile une semaine à Saint-Etienne (3-1). Il n'avait donc pas été retenu dans le groupe pour la réception de Nice (0-0) mercredi. Quant au second, il était sorti sur blessure sur la pelouse de Manchester City (1-2). Fort heureusement, elle n'était pas grave et le milieu de terrain devrait donc prochainement pouvoir remplumer un secteur en souffrance à Paris.

Oui il était là aussi. Comme prévu par le club #PSG https://t.co/w20xyN96Yr — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 5, 2021