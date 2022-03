PSG : deux bonnes nouvelles pour Pochettino avant Monaco

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le PSG n’a plus que le championnat à aller gagner cette saison. Les hommes de Pochettino auront l’opportunité faire un pas de plus vers le titre lors de la rencontre face à l’AS Monaco. Avant ce match, le coach parisien voit deux bonnes nouvelles arriver.

“Le Parisien“ annonce que les deux Espagnols Sergio Ramos et Ander Herrera ont effectué leur retour à l’entraînement collectif ce mercredi 16 mars. Un espoir existe quant à leur participation au match du week-end prochain.

🚨 Sergio Ramos 🇪🇸 a participé au début de l’entraînement du jour avec le groupe avant de travailler en solo.



Ander Herrera 🇪🇸 a effectué son retour à l’entraînement.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 16, 2022

