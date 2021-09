PSG : deux bonnes nouvelles se confirment pour Lionel Messi

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Sorti incrédule (et surtout blessé) de son match dimanche face à l'OL (2-1), Lionel Messi a reçu quelques bonnes nouvelles à Paris. Tout d'abord concernant son état de santé. S'il n'a toujours pas repris la course et que sa présence contre Montpellier samedi est encore incertaine, la Pulga serait très confiant à l'idée de jouer contre Manchester City mardi prochain au Parc des Princes. C'est en tout cas ce que rapporte RMC qui assure que Lionel Messi devrait reprendre l'entraînement demain ou au plus tard ce week-end.

Lionel Messi bientôt guéri... et dans son nouveau logement

L'autre bonne nouvelle dévoilée par le site internet de la radio est la fin de son séjour à l'hôtel Royal Monceau pour enfin emménager dans son chez lui parisien. Profitant de sa blessure et de son absence à Saint-Symphorien, Lionel Messi aurait signé mercredi soir le bail d'une location pour une maison cossue de Neuilly-sur-Seine. « Un bâtiment sur 2 étages, qui abrite plus de 300 mètres carrés habitables, 4 chambres, un petit jardin », le tout pour un loyer inférieur à 20 000€ par mois.

Antonela Roccuzzo ayant fait chou blanc dans ses recherches, c'est finalement le patriarche Jorge Messi qui s'est chargé de gérer le dossier. Selon RMC Sport, ce bien ne pourrait être qu'une étape pour la famille Messi, confrontée à la réalité d'un marché de l'immobilier parisien difficile... Et qui n'a pas renoncé à acheter une maison avec piscine intérieure.