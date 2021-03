PSG : deux grandes nouvelles pour Pochettino avec le FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Mercredi soir, le fantôme de la remontada devrait être définitivement enterré pour les joueurs et les supporters du PSG. Ou alors il sera définitivement présent. Car si le FC Barcelone remonte le 1-4 encaissé du Camp Nou, ce sera un exploit aussi phénoménal que le 6-1 de 2017. Mais ce scénario cauchemardesque est très loin de s'écrire. Les Parisiens ont actuellement une grande forme, ils ont une attaque de feu, une défense de fer, alors que les Barcelonais, même s'ils vont mieux, conservent de grosses carences dans leur jeu.

Neymar, Di Maria et Florenzi devraient être dans le groupe

Et comme si cela ne suffisait pas, le club de la capitale devrait enregistrer deux renforts de premier ordre pour le choc de mercredi. En effet, Le Parisien et L'Equipe annoncent que Neymar, Angel Di Maria (qui a d'ailleurs foulé la pelouse de Le Blé hier) et Alessandro Florenzi se sont entraînés normalement ce dimanche avec les joueurs ayant peu ou pas joué à Brest hier.

Un dernier test sera effectué mardi, avant la mise au vert du groupe en prévision du choc contre le Barça. Mais il y a de fortes chances qu'ils soient tous les trois dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino. Ils ne devraient cependant pas être titulaires, l'entraîneur argentin n'ayant pas l'intention de prendre de risque, même avec le fantôme de la remontada qui plane au-dessus de lui…