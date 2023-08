PSG : deux grandes nouvelles sont tombées sur Sergio Rico !

Plongé dans le coma durant un peu moins d'un mois après un très grave accident de cheval à Séville, en Espagne, le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, voit enfin le bout du tunnel.

Après trois mois d'hospitalisation, le portier espagnol devrait bientôt sortir de l'hôpital cette saison, d'après The Athletic, qui croit, par ailleurs, savoir que la carrière du joueur formé au FC Séville ne serait pas remise en question mais qu'un retour sur les pelouses ne serait pas pour tout de suite, étant donné qu'il a perdu beaucoup de masse musculaire en raison de son coma et de son hospitalisation.

NEWS: Sergio Rico is expected to be discharged from hospital next week, nearly three months on from an accident that left the Paris Saint-Germain goalkeeper fighting for his life.



