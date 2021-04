PSG : deux grosses inquiétudes pour City après De Bruyne ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Tout Manchester City retient encore son souffle. Près de cinq jours après la blessure de Kevin De Bruyne à la cheville droite contre Chelsea (0-1), Josep Guardiola ne sait toujours pas si son attaquant belge (29 ans) sera rétabli contre le PSG. Et le temps presse puisque le choc aller des demi-finales de la Ligue des champions est programmé mercredi prochain au Parc des Princes (21h).

Lors d'un point-presse, ce jour, la tendance est plutôt à un retour du milieu de terrain belge. Des propos tenus par Pep Guardiola. "C'est moins grave que ce à quoi nous nous attendions. Mardi, il se sentait beaucoup mieux. Mercredi, je ne sais pas parce que je ne lui ai pas parlé, mais nous verrons l'entraînement de jeudi.

En attendant que la date de retour de De Bruyne soit communiquée, City a battu Aston Villa hier en Premier League sans trop forcer (2-1). Une semaine avant la demi-finale de C1 contre le PSG, Guardiola avait aligné sa grosse équipe mais nourrit une inquiétude au sujet de son attaque. Hier, Gabriel Jesus s’est montré transparent en pointe.

Jesus transparent, Stones expulsé...

Preuve de ce mutisme, c’est Phil Foden et Rodri Hernandez qui ont fait trembler les filets adverses. Autre doute pour City avant le PSG : John Stones a confirmé qu’il n’était pas dans une bonne période. Le défenseur central anglais a été expulsé pour une vilaine semelle sur le genou de Ramsey (42e). De quoi donner des idées à Kylian Mbappé et consorts dans six jours...