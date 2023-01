PSG : deux jeunes ont marqué des points, un gros flop se confirme

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

« J'ai été satisfait des jeunes joueurs. Ils ont été sérieux et dans le rythme. J'ai bien aimé Ismaël (Gharbi) dans le jeu. Warren (Zaïre-Emery) a été d'un bon niveau »... Après la qualification du PSG hier en Coupe de France à Châteauroux, Christophe Galtier a félicité Ismaël Gharbi (18 ans) et Warren Zaïre-Emery (16 ans), qui est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du PSG devant Mamadou Sakho). Gharbi s'est notamment illustré avec une passe décisive pour Hugo Ekitike sur l'ouverture du score. Selon L'Equipe, « les deux « titis » ont confirmé, sur de longues séquences, qu'ils avaient des aptitudes de haut niveau ». Et au média d'ajouter, concernant Gharbi : « Avec Gharbi, ce qui plaît, c'est cette mobilité, cette volonté constante d'accélérer le jeu (un peu l'inverse du duo Soler-Sarabia...).

Sarabia toujours muet cette saison

Sa première demi-heure, ponctuée de sa passe décisive, fut aussi marquée par ses prises d'initiatives balle au pied, avec des dédoublements. Placé à gauche (dans une position intérieure), l'international U18 espagnol (il a joué également avec les Bleus) donne l'impression, ces derniers mois, d'avoir gommé une forme de suffisance pour gagner en générosité et en efficacité ». Quant à Zaïre-Emery, « Comme son coéquipier, le natif de Montreuil, apparu déjà six fois cette saison, n'a pas manqué son premier rendez-vous. Et en interne, cela n'étonnera personne. Ce qui frappe avec « WZE », c'est cette justesse dans le placement comme dans les choix techniques et cet abattage constant. C'est comme si ce gamin de 16 ans savait déjà comment l'action allait se dérouler. Un sens de l'anticipation assez remarquable. »

En revanche, L'Equipe met en lumière la prestation une nouvelle fois décevante de Pablo Sarabia, illustrée par sa note de 3/10, avec ce commentaire : « Avec son talent, son expérience, comment expliquer une nouvelle sortie décevante ? Il y a bien eu quelques séquences intéressantes (10 premières minutes ou au coeur de la seconde période) mais globalement ça reste insuffisant pour un joueur de son talent. À la différence de Soler, on sent son envie de bien faire mais c'est comme si avec cette équipe, ça ne matchait pas. » Cette saison, en 18 matches, l'Espagnol fait toujours chou blanc : 0 but, 0 passe décisive !