PSG : deux matches à risques avec les Ultras parisiens ?

La colère était là. Dans les tribunes du Parc, dirigée contre les joueurs de Pochettino quelques jours, seulement, après l'élimination en Ligue des Champions. Certes, le PSG s'est imposé face aux Girondins de Bordeaux. Certes, Neymar, Messi et consorts ont fait leur match, mais des centaines d'Ultras ne sont pas disposés à pardonner.

Selon les informations de l'Equipe, deux matches dans les prochaines semaines pourraient conduire les Ultras à exprimer leurs ras-le-bol. "Les autorités publiques redoutent que les ultras choisissent des matches afin de continuer à exprimer leur opposition par des banderoles et l'allumage de fumigènes. Deux rencontres, toutes deux au Parc des Princes, seraient plus particulièrement propices : la réception du Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions féminine, le 30 mars, et celle de l'OM, le 17 avril, en Ligue 1."