PSG : Dhorasoo défend Mbappé et charge Luis Enrique

Après la victoire du PSG à Reims (3-0), Luis Enrique, a fait des reproches à Kylian Mbappé, pourtant auteur d’un triplé. Des propos qui ont fait bondir Vikash Dhorasoo sur La Chaîne L'Equipe...

"C'est comique"

"C’est comique ce qu’a dit Luis Enrique au sujet de Mbappé, a commenté l'ancien milieu de terrain. Il parle publiquement et dit qu’il dirait le reste en privé, alors qu’on sait tous ce qu’il va lui dire en privé. Jouer plus défensif, courir plus et servir un peu plus Gonçalo Ramos... C’est très marrant. C’est beaucoup d’ego chez Luis Enrique. À mon avis, Mbappé n’a besoin de personne pour continuer à progresser. Il peut continuer à le faire tout seul comme un grand. C’est un joueur d’un niveau exceptionnel. À Reims, il a mis trois buts, il a offert une passe de but à Ramos, il a touché la barre et a eu plein d’accélérations". Et à Dhorasso d'ajouter... "À mon avis, il faut inverser. C’est plutôt Luis Enrique qui devrait s’inspirer de Mbappé pour progresser un petit peu."

