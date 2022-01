PSG : Di Maria dément une rumeur peu flatteuse sur la Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Participant auto-proclamé du Big 5 européen, la Ligue 1 est généralement traitée de "farmers league" à l'étranger. Entre ses stades à moitié vides, son palmarès européen ridicule et son attrait limité, le championnat de France n'est effectivement pas sexy. Sans compter que le PSG et son budget astronomique écrasent tout. Mais Angel Di Maria assure que le niveau a augmenté plus qu'on ne le croit.

"Je pense que cette année, nous avons commencé très fort, avec l’envie d'essayer de tout gagner à nouveau et c'est l’important, a déclaré le gauche à la chaîne de son club. Mais je pense aussi que le championnat français a beaucoup grandi, et petit à petit il s'est beaucoup amélioré. Toutes les équipes vous offrent de grands matches, pas seulement nous, alors je ne pense pas que ce soit facile d’y évoluer. Après, les critiques sont normales dans ce milieu. Mais nous devons ne penser qu’à nous, travailler tous les jours, être à 100% et faire en sorte d'être toujours au meilleur niveau."

