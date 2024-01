PSG : Di Maria fait un affront à Paris et au club

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Vous vous souvenez d'Angel Di Maria qui expliquait, les larmes aux yeux, combien il lui était difficile de quitter Paris et le PSG à l'été 2022 ? L'Argentin déclarait être très attaché au club de la capitale, qu'il aurait tout donné pour y conclure sa carrière européenne, etc. Un an et demi plus tard, il a séché ses larmes (de crocodile) pour déclarer aux médias du Benfica, où il est retourné l'été dernier, que le SLB est sa "maison en Europe", là où il se sent le mieux... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Le Benfica est ma maison en Europe" "Le Benfica est ma maison en Europe. C'est le club qui m'a ouvert les portes pour continuer à aller de l'avant et conquérir des titres. Je suis totalement reconnaissant. J'espère pouvoir y terminer la saison et améliorer mon total de 150 matches joués sous ce maillot. Je crois que mes filles se rendent compte maintenant de ce que représente le Benfica, de ce qu'est Lisbonne. J'y ai été très, très heureux quand je suis arrivé d'Argentine. Tout ça est très important pour moi." Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Angel Di Maria'nın Schlager'i kornerden avladığı ana gidiyoruz 👟⚽🥅pic.twitter.com/jQ2i4KXzzO — TRT Spor (@trtspor) January 23, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Auteur d'une grosse saison avec le Benfica Lisbonne, Angel Di Maria (35 ans) a expliqué que le club portugais était sa maison en Europe, alors qu'il a joué plus longtemps pour le PSG (sept saisons contre cinq) et qu'il se disait très attaché à Paris au moment de son départ en 2022.

