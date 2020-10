PSG – Dijon (4-0) : Kean, pari de Tuchel, blessure... Les enseignements du tranquille succès parisien

Après une défaite face à Manchester United (1-2) cette semaine, le PSG ne pouvait pas se permettre un loupé face à Dijon. Les hommes de Thomas Tuchel ont répondu présent, même la soirée n'est pas parfaite.

Kean, Rafinha, les recrues marquent des points

Comme face à Nîmes il y a une semaine et au contraire de Manchester, Moïse Kean et Rafinha étaient titulaires pour ce match de Ligue 1. Et deux des recrues de dernière minute du PSG ont montré un visage convaincant. Moïse Kean, notamment sur le premier de ses deux buts, a montré un sens du but intéressant, même si le jeune Italien garde du déchet. Quant à Rafinha, il confirme que le club de la capitale a peut-être fait une bonne pioche. Mobile dans l'entrejeu, et capable de trouver des belles passes vers l'avant, le milieu arrivé du Barça a des qualités qui pourraient être bien utiles.

Danilo – Marquinhos, le pari de Tuchel validé

Thomas Tuchel a surpris son monde avant la rencontre. En choisissant d'aligner Danilo Pereira en charnière centrale pour replacer Marquinhos en sentinelle, le choix du coach allemand ressemblait fort à un pied-de-nez à Leonardo. Seulement, la prestation de la recrue portugaise au poste de défenseur centrale a d'abord été très convaincante, entre interventions bien senties et apport offensif sur les corners. Et surtout, RMC est venu balayer rapidement le début de polémique suscité par ce choix. Selon Loïc Tanzi, le choix Danilo Pereira a justement été fait par Leonardo pour sa polyvalence et répondre, en quelque sorte, à la demande de Tuchel de bénéficier du renfort d'un joueur capable de jouer dans l'axe.

Quand Leonardo a recruté Danilo, la recrue a été présentée comme pouvant jouer en défense centrale à Thomas Tuchel, qui souhaitait un recrutement à ce poste. Leonardo avait refusé deux fois le Portugais avant d’accepter sa polyvalence pour le prendre à ces deux postes #PSGDFCO — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 24, 2020

Draxler, un pépin supplémentaire

Dans les rares points noirs de la soirée, la blessure de Julian Draxler risque de gâcher la soirée de Thomas Tuchel. Le milieu de terrain allemand, qui s'est montré particulièrement à son avantage dans l'entrejeu, a dû s'arrêter net en raison d'une blessure à la cuisse gauche juste avant l'heure de jeu. Sauf petit miracle, le PSG va certainement devoir se passer d'un joueur important, ces derniers temps, pour quelques semaines. Une mauvaise nouvelle même si le milieu de terrain est désormais un secteur fourni.