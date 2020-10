PSG – Dijon (4-0) : Tuchel confirme vouloir laisser Marquinhos au milieu, Kean savoure ses buts

C'est un choix qui a suscité des débats dans l'avant-match et qui s'est confirmé par l'organisation sur la pelouse. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a opté pour une défense centrale avec Danilo Pereira (qui jouait numéro 6 à Porto) et Marquinhos, habituel défenseur, en sentinelle au milieu. Ceux qui envisageaient l'option d'un simple test sont fixés.

Devant la presse par la suite, le technicien allemand a clairement indiqué que cette configuration était partie pour durer. « Marquinhos, quand il est au milieu de terrain, il peut aider tout le monde autour de lui. Il doit être au cœur de notre jeu. Il est le cœur et l’âme de notre équipe. Je suis convaincu que Danilo a toutes les qualités pour nous aider en défense centrale. Il a la capacité de le dire. On a testé aujourd’hui. On a le souhait d’avoir Marqui au milieu », a prévenu le coach allemand.

Kean remercie Neymar pour la passe

Plus tôt, c'est Moïse Kean qui s'est exprimé au micro de Canal Plus. Assurant que son intégration au PSG « se passe bien », l'attaquant italien était évidemment ravi de son doublé. « Je me suis entraîné beaucoup pour attaquer au premier poteau donc c'était important pour marquer avec cette équipe ».

Remerciant Neymar pour sa passe décisive alors qu'il « pouvait tirer », Moïse Kean a ensuite assuré qu'il était prêt à tous les sacrifices pour aider l'équipe parisienne. « Je suis prêt à jouer partout. Le coach me met à gauche, à droite au milieu, moi je donne le meilleur pour l'équipe ». Thomas Tuchel, visiblement adepte des choix originaux, devrait apprécier.