PSG - Dijon : Riolo hallucine face à la compo de Tuchel qui « cherche à se faire virer » !

Il y a quelques minutes, la composition d'équipe du PSG est tombée. Et s'il faudra attendre la mise en place concrète sur le terrain pour le confirmer, la tendance valide les dernières informations de l'Equipe. Selon le quotidien, Thomas Tuchel aurait décidé de tester Danilo Pereira en défense centrale pour aligner Marquinhos au poste de numéro 6.

Un choix qui ne manque pas d'interpeller au vu du profil des deux hommes. Pour le quotidien, outre l'amour indéfectible de Tuchel pour Marquinhos au poste de sentinelle, se choix montrerait aussi une forme de défiance vis-à-vis de Leonardo. « Peut-être, aussi, qu'il s'agit là d'un moyen pour le coach parisien de montrer à Leonardo qu'il n'est pas tout à fait satisfait du mercato, lui qui réclamait un défenseur central pour pallier le départ de Silva. »

Une hypothèse validée par Daniel Riolo sur son compte Twitter. Pour la grande voix de RMC, un tel choix de Tuchel sonnerait même comme une forme de provocation pour pousser Leonardo à le mettre dehors...

Danilo derrière et Marquinhos au milieu ? Tant que je ne le verrai pas, je ne veux pas le croire. S’il fait ça, c que Tuchel est devenu fou et cherche à se faire virer... c’est lamentable !