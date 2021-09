PSG : discussions avec la FFF pour faire revenir Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Kylian Mbappé a vécu une soirée cauchemardesque hier à la Meinau. L'attaquant du PSG a raté à peu près tout ce qu'il a entrepris, que ce soit les dribbles, les passes, les débordements, etc, jusqu'à finir par se blesser à un mollet ayant occasionné son remplacement en fin de partie. Déjà en dedans à l'Euro, le prodige confirme sa mauvaise passe chez les Bleus. Et il se pourrait en plus qu'il n'ait pas droit à une revanche face à l'Ukraine puis la Finlande dans les jours qui viennent.

En effet, Le Parisien explique que le staff médical du PSG aurait demandé à la FFF de libérer son joueur pour qu'il puisse rejoindre l'infirmerie des vice-champions de France. Une demande motivée par le fait que les matches vont s'enchaîner dans les semaines à venir et qu'il ne faudrait pas que le natif de Bondy aggrave ce qui n'est pour le moment qu'un léger bobo. Une heure après cette annonce, la nouvelle est tombée : Mbappé a bien quitté le rassemblement de l'équipe de France.



