PSG : DJ Snake s'indigne du choix des dirigeants parisiens !

Les supporters du PSG sont en colère après les dirigeants. En cause : leur choix de remplacer la chanson de Phil Collins « Who said I know » à l’entrée des joueurs au Parc des Princes par un morceau de DJ Snake, ce samedi, pour la venue de Clermont (4-0). Un choix dont s'étonne DJ Snake lui-même, sur les réseaux sociaux...

« J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi, explique-t-il sur Twitter. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne se s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs. Allez Paris. »